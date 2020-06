Preso suspeito de homicídio em Pontal do Paraná

A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, prendeu Lindomar Galdino, de 42 anos, suspeito de matar Marcos Roberto Correira Cândido, de 38, em Pontal do Paraná. A prisão aconteceu na noite terça-feira (16), no balneário de Ipanema, perto de onde, duas horas antes, ocorreu crime.

O suspeito pulou a janela de sua casa e tentou fugir pelo telhado de vizinhos, porém foi rapidamente contido e capturado. Cândido e um amigo teriam tido um desentendimento com Galdino e um outro homem na tarde daquele mesmo dia. Situação em que houve luta corporal, dois contra dois. Segundo a Polícia, o motivo seria dívida relacionada ao tráfico de drogas.

À noite, o suspeito teria encontrado a vítima em um bar abandonado de Ipanema e o assassinado com diversos golpes de faca no pescoço. Cândido chegou a correr meia quadra, porém caiu e continuou sendo brutalmente atacado. O crime aconteceu por volta das 20h40.

Galdino foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. De acordo com a Polícia, “o homem confessou ter dispensado a faca utilizada no crime no momento da fuga”.