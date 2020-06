Covid-19: Morre um morador de Paranaguá de 82 anos

Um homem de 82 anos, residente no Jardim Alvorada, em Paranaguá, morreu em Curitiba onde estava internado, informou a Prefeitura, neste domingo (21). É a mais recente morte do coronavírus no Litoral, que divulga hoje que há mais 6 pessoas infectadas: 4 em Pontal do Paraná, 1 em Paranaguá e 1 em Matinhos.

A região já tem 286 casos confirmados de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo as prefeituras é muito mais. Contando mais 37 casos em Morretes e 9 em Antonina divulgados pelas prefeituras e não atualizados pelo Estado, já são 332.

Os números oficiais do Estado informa que Paranaguá tem 162 casos confirmados; Morretes, 36 (a prefeitura diz 73); Guaratuba, 30; Pontal do Paraná, 30; Matinhos, 15; Antonina, 12 (21, segundo a prefeitura); e Guaraqueçaba, 1. Foram 5 mortes em Paranaguá. 2 em Pontal do Paraná, 1 em Guaraqueçaba e 1 em Guaratuba.

Levando em conta apenas os dados confirmados pela Sesa, na domingo passado (11) havia 211 casos confirmados nas sete cidades litorâneas. Houve, portanto, 75 casos a mais, ou 36% a mais em uma semana.

O Litoral chega neste domingo com um coeficiente de incidência por 100 mil habitantes de 96. É exatamente o mesmo índice que o Brasil tinha no dia 15 de maio, conforme o boletim da Sesa. Nesta data, o informe mostrava que o país tinha alcançado o número de 202.918 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os dados são de um dia anterior, como o de hoje, que mostra que o Brasil, cinco semanas depois, tem 1.032.913 casos, 48.954 mortes e um coeficiente de 505 por 100 mil/hab.

No Paraná, a Sesa divulgou neste domingo 674 novas confirmações e 14 mortes pelo novo coronavírus. O acumulado de casos é de 14.336 e 442 mortos.