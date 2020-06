Executiva da TIM está entre as mulheres mais influentes em Ciber Segurança da América Latina

A gerente de Cybersecurity da TIM Brasil, Márcia Bolesina, recebeu na última quarta-feira o prêmio ‘Top Women in Cybersecurity – Latin America’. A premiação, que desta vez aconteceu virtualmente, é promovida pela WOMCY (LATAM Women in Cybersecurity) e pela WISECRA (Women in Security & Resilience Alliance). Após concorrer com mais de 150 mulheres da área de segurança cibernética, Márcia ficou entre as 50 profissionais mais reconhecidas do setor.

“É uma honra fazer parte desse grupo que contribui significativamente para a indústria. Espero que o prêmio ‘Top Women in Cybersecurity – Latin America’ sirva para incentivar as gerações futuras de profissionais do sexo feminino a atuar nessa área de cibersegurança, que cresce cada dia mais”, afirma Marcia Bolesina, Cybersecurity Manager da TIM Brasil.

Há mais de 15 anos na TIM, Bolesina iniciou sua carreira na empresa como Consultora de Segurança da Informação. Há quase três anos atua como Executive Manager nas áreas de Cyber Security, Business Continuity e ICT Risk Management.