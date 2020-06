Presos suspeitos de furto de fios de cobre em Antonina

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas em flagrante, na manhã desta quarta-feira (24), durante operação para apurar furtos a fios de cobre em Antonina. A ação foi deflagrada nos bairros Batel e Saivá.

Dois dos presos foram autuados por receptação. Estes estavam em posse de fios de cobre e outros bens sem procedência, como eletrônicos e ferramentas. Os demais foram autuados por tráfico de drogas. Com eles foram e encontradas porções de entorpecentes.

Após furtos de fios de cobre da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e da Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), a PCPR iniciou uma investigação e através de denúncias da população foi possível chegar nos indivíduos.

As investigações continuam com o intuito de apurar demais pessoas envolvidas com os crimes.

Fonte: PCPR