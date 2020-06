Covid: Litoral tem mais 14 casos e o Paraná 851

O Litoral do Paraná tem 14 novos casos de covid-19, informa a Secretaria de Estado da Saúde nesta quinta-feira (25).

Os novos casos são em Paranaguá (9); Guaratuba (2); Matinhos (2) e Morretes (1). A região já soma 393 casos confirmados e 9 mortes. A Prefeitura de Guaratuba informou que os novos pacientes a cidade são dois homens, um de 45 anos, residente no bairro Mirim, e outro de 62 anos, residente no Piçarras. “Ambos estão em casa, cumprindo quarentena e sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica do Município”, informa a Prefeitura.

A Secretaria da Saúde também confirmou 851 novos casos e mais 17 óbitos no Paraná. O Estado chega a 17.618 diagnósticos positivos e 526 mortes por covid-19. Todos os pacientes que morreram estavam internados. Foram cinco mulheres e 12 homens com idades que variam de 45 a 87 anos. Os óbitos ocorreram entre 13 e 25 de junho.

As pessoas que faleceram residiam em São José dos Pinhais (3), Toledo (3), Cascavel (2), Curitiba (2) e Londrina (2). Os municípios de Araucária, Assaí, Mallet, Teixeira Soares, Umuarama registraram uma morte.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirma mais 1.141 mortes em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, somando 54.971 óbitos. É o terceiro dia consecutivo que o país tem acréscimo superior a 1.100 mortes — foram 1.374 na terça-feira (23) e 1.185 na quarta.

Segundo o governo federal, foram 39.483 novos registros de pessoas diagnosticadas com covid-19 entre ontem e hoje. No total, o país soma ao menos 1.228.114 pessoas infectadas.