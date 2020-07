Polícias realizam 2ª fase da Operação Beco do Pedrinho em Guaratuba

Policiais civis e militares de Guaratuba realizaram nesta quinta-feira a 2ª fase da “Operação Beco do Pedrinho”. A ação começou na madrugada e contou com apoio do Núcleo de Operações com cães do Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) da Polícia Civil.

O delegado Leandro Stabile informou que foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão “que resultaram na identificação de integrantes de organização criminosa responsável por operar o tráfico de drogas no bairro Piçarras”.

Duas pessoas foram presas em flagrante. Foram apreendidas 70g de maconha, 120 pedras de crack, porções de cocaína, R$ 1,3 mil em dinheiro e “diversos objetos sem procedência comprovada, provavelmente oriundos de receptação” como TV, aparelho de som e bicicleta. “A Polícia Civil apurará a eventuais proprietários dos bens e realizará a sua restituição”, informa o delegado.

A operação é decorrente de uma investigação iniciada em abril deste ano contra o tráfico de drogas. Na primeira fase, em maio, o homem apontado como chefe do tráfico no “Beco do Pedrinho” – justamente apelidado de “Pedrinho” – foi preso na cidade de São José dos Pinhais em posse de drogas e armas de grosso calibre. A partir dessa prisão, foram colhidos novos indícios que resultaram na ação realizada hoje.

“O intercâmbio de informações e coordenação das atividades desenvolvidas pela Polícia Civil e Militar em Guaratuba tem-se demonstrando uma ferramenta cada vez mais importante para manutenção dos baixos índices criminais, em especial de crimes contra o patrimônio”, informa o delegado. “Seguem as investigações”, afirma Stabile.

