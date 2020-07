Litoral tem mais uma morte por covid, informa Hospital Regional

O Hospital Regional do Litoral confirmou, na manhã deste sábado (11), a morte por covid-19 de um paciente de 83 anos, que faleceu na quinta-feira (9).

De acordo com o boletim, ele apresentou os sintomas em 30 de junho e foi internado no dia 7 com insuficiência respiratória. Era residente em Paranaguá.

O hospital também informa que houve outras quatro de pacientes da Ala Covid, que estão sendo investigadas.

A morte não entrou no informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deste sábado (11), que ainda aponta que houve 27 mortes por covid na região: Paranaguá (15), Pontal do Paraná (6). Guaratuba (2), Matinhos (2), Guaraqueçaba (1) e Antonina (1).

O Litoral registra 13 novos casos neste sábado (11), de acordo com a Sesa. A região já soma 1.336 confirmações e 27 mortes pela doença.

Os novos casos foram em Paranaguá (5), Guaratuba (5), Pontal do Paraná (2) e Morretes (1). Em Guaratuba, a Secretaria da Saúde informou que os todos os novos casos foram no bairro Mirim e as pessoas estão em isolamento domiciliar, sob supervisão da Vigilância Epidemiológica. São duas crianças, uma bebê de 1 ano e uma menina de 9; duas mulheres, de 34 e 36 anos; e um homem, de 64 anos.

No Paraná houve 1.265 novas confirmações e 38 mortes O Estado soma 40.329 casos e 999 mortos em decorrência da doença.