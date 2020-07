Grupo da UFPR produz cartilha sobre raias e tubarões para crianças

Um grupo de pesquisadoras da Universidade Federal do Paraná (UFPR) produziu uma cartilha para incentivar o aprendizado sobre os elasmobrânquios – grupo composto por peixes cartilaginosos, como as raias e tubarões.

A Cartilha para colorir “Raias e Tubarões do Paraná”, (disponível gratuitamente aqui) foi pensada para ensinar crianças sobre as espécies de forma lúdica. Ao lado de cada nome, há uma explicação de suas características físicas, hábitos alimentares, reprodução e tamanho real, tudo com fácil entendimento.

Sobre o grupo

O Grupo de Estudos dos Elasmobrânquios do Paraná (GEEP) é composto por estudantes do curso de Ciências Biológicas do Programa de Pós-Graduação em Zoologia da UFPR. Elas buscam maneiras de conservar essas espécies, para evitar a pesca desordenada e promover políticas públicas de conservação.

Além do trabalho em laboratório, a equipe interage com os pescadores, para difundir boas práticas de pesca e promove divulgação científica nas redes sociais.

Saiba mais sobre o GEEP aqui

Fonte: UFPR / Por João Cubas