Paraná passa de 42 mil casos e mil mortes por covid. Litoral tem mais 134 casos.

O Litoral do Paraná tem 134 casos confirmados hoje pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa): Paranaguá (91), Matinhos (17), Guaratuba (12), Antonina (11), Pontal do Paraná (2) e Morretes (1). O Litoral chega 1.470 pessoas infectadas e 27 mortas em consequência do novo coronavírus. Mortes recentes confirmadas pelo Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, não entraram no boletim da Sesa.

A Prefeitura de Guaratuba informou sobre seus novos casos:

Centro: 1 mulher de 54 anos.

Piçarras: 1 mulher de 39 e 3 homens de 18, 42 e 59 anos.

Mirim: 1 mulher de 20 e 1 homem de 29.

Vila Esperança: 1 adolescente de 15 anos.

Figueira: 1 mulher de 52.

Nereidas: 1 mulher de 46.

Coroados: 2 mulheres de 22 e 55.

No Paraná, são 1.729 novas confirmações e 30 mortes. O Estado soma 42.058 casos e 1.028 mortos em decorrência da doença.

As mortes por covid confirmadas hoje aconteceram entre os dias 5 a 12 de julho. Foram 13 mulheres e 17 homens que estavam hospitalizados. Os pacientes que residiam em Colombo (2), Curitiba (17), e um paciente em cada um dos seguintes municípios: Cascavel, Clevelândia, Nova Prata do Iguaçu, Palotina, Perola D’Oeste, Piraquara, Ribeirão Claro, Salto do Lontra, Santo Antonio do Sudoeste, Sapopema e Telêmaco Borba.

O Paraná já tem casos confirmados em 379 dos 399 municípios. Houve mortes em 190.