Quarentena restritiva no Paraná permanece só no Litoral

As medidas restritivas impostas pelo Governo do Paraná para tentar conter o aumento vertiginoso de caso de covid-19 no Estado só vão perdurar nos sete municípios do Litoral, abrangidos pela 1ª Regional de Saúde.

A região foi incluída uma semana depois das outras sete e, portanto ainda tem uma semana para cumprir o prazo de 14 dias de vigor das medidas do Decreto 4942/20, até, pelo menos, a próxima terça-feira (21). Nas demais, o prazo venceu nesta terça-feira 914), mas havia a possibilidade, prevista no próprio decreto, de ter uma prorrogação por sete dias.

O governo divulgou uma nota curta agora há pouco, às 18h34, informando a decisão:

O Governo do Estado informa que as medidas restritivas constantes do decreto 4942/20, válidas para as regionais de Saúde de Londrina, Cascavel, Cornélio Procópio, Toledo, Cianorte, Litoral e Região Metropolitana de Curitiba perdem efeito a partir desta terça-feira (14). A decisão foi tomada por orientação da vigilância epidemiológica. As restrições para a 1ª Regional de Saúde, do Litoral, serão mantidas até o dia 21 de julho.