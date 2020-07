Litoral registra 7 mortes e 69 novos casos de covid-19

O Litoral do Paraná tem 7 mortes por covid-19 confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (15). Foram 3 moradores de Paranaguá, 2 de Pontal do Paraná, 1 de Guaratuba e 1 de Matinhos.

Alguns casos tiveram detalhes informados pelo Hospital Regional do Litoral nesta manhã. Como o boletim da Sesa demora mais para ser atualizado, duas mortes podem ter sido divulgadas antes. A seguir as mortes no Hospital, que fica em Paranaguá:

De Guaratuba, morreu um morador da localidade rual de Cubatão. Ele tinha 79 anos e faleceu na terça-feira (14).

Um homem de 67 anos, morador no bairro Rio da Onça, em Matinhos, foi transferido da UPA do município, era hipertenso, tinha doença renal crônica e também morreu na terça.

Um mulher de 52 anos, moradora no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná, teve crise convulsiva e febre, e morreu nesta quarta. Da outra morte ainda não temos informação.

De Paranaguá, morreu, na noite de terça, uma técnica de enfermagem que trabalhava no Hospital Regional, de 35 anos, e que morava no Centro Histórico. Nesta quarta, morreu um senhor de 88 anos, morador da Vila São Vicente. Ainda não temos informação sobre o terceiro óbito na cidade.

O Litoral registrou hoje mais 69 casos: Paranaguá (58), Guaratuba (5), Pontal do Paraná (4), Morretes (1) e Antonina (1).

Agora são 1.721 casos confirmados na região: Paranaguá (1.131), Pontal do Paraná (150), Morretes (133), Guaratuba (132), Matinhos (105), Antonina (64) e Guaraqueçaba (6).

O número de mortes no Litoral é de 43: Paranaguá (25), Pontal do Paraná (9), Matinhos (4), Guaratuba (3), Guaraqueçaba (1) e Antonina (1).

No Paraná, foram 1.751 novos casos e 52 mortes confirmadas hoje

Até o momento são 46.601 pessoas que foram confirmadas com a doença no Estado. Já morreram 1.181 pessoas por consequência da covid.

O Brasil confirma hoje mais 1.233 mortes provocadas pelo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. O país chega a 75.366 mortos desde o início da pandemia.

Foram 39.924 novos casos de infecção, que levam a um total de 1.966.748.