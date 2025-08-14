29 estudantes de Medicina vão atuar na saúde de Guaratuba

Fotos: PMG / Divulgação

A Prefeitura de Guaratuba apresentou nesta terça-feira (12) os estudantes do 6º ano de Medicina que irão atuar na rede municipal de saúde, em uma parceria firmada com o grupo Solução Assistencial/Univali (Universidade do Vale do Itajaí) e a Faculdade Intesp (Instituto Tecnológico do Sudoeste Paulista), responsáveis pela administração e acompanhamento dos estagiários.

O estágio começa neste mês de agosto e terá duração de seis meses, com a substituição por um novo grupo ao término desse período. Durante esse tempo, os estudantes fixarão moradia no município e atuarão no Pronto-Socorro (PS), no Hospital Municipal (HMG) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Nesta primeira etapa, o programa contará com 29 acadêmicos por ciclo, com possibilidade de expansão. No Hospital Municipal, serão sete acadêmicos no período diurno; no Pronto-Socorro, quatro, divididos entre emergência, observação e triagem; e nas UBSs, dois em cada unidade, abrangendo seis na área urbana e seis no interior. Por enquanto, não haverá estágio noturno.

Os estagiários serão orientados pelos médicos do município e contarão com o acompanhamento de um Coordenador Médico. Em caso de intercorrências (eventos inesperados), as universidades envolvidas serão comunicadas.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa reforça a saúde pública com mais atendimento e proporcionando aos acadêmicos a oportunidade de vivenciar a prática médica em diferentes áreas e realidades.