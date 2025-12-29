Governo do Estado anuncia maior queima de fogos da história do Litoral na Ponte de Guaratuba

A Praia de Caieiras e a Prainha, ambas em Guaratuba, prometem ser os melhores pontos de observação do espetáculo – também haverá espetáculos nas demais cidades litorâneas

Foto: Jonathan Campos/AEN

A virada de 2025 para 2026 contará com o maior espetáculo pirotécnico já realizado pelo Governo do Estado no Litoral do Paraná. O principal destaque será a queima de fogos inédita na Ponte de Guaratuba, que promete um show de luzes e cores sem precedentes.

A Praia de Caieiras e a Prainha, ambas em Guaratuba e dos dois lados da baía, prometem ser os melhores pontos de observação do espetáculo, criando novos pontos de concentração de público nas duas cidades e impulsionando o comércio em ambos os locais. A expectativa é ampliar o fluxo de visitantes em áreas que tradicionalmente não concentram grande movimentação na virada do ano.

Também haverá atrações simultâneas em Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e as demais cidades litorâneas.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) com o apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), o espetáculo na Ponte de Guaratuba será realizado diretamente da estrutura da obra. A ação foi aprovada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) e pelo consórcio responsável pela construção da ponte, seguindo uma série de condicionantes técnicas e de segurança.

A queima terá cerca de 15 minutos de duração, padrão adotado em grandes eventos, e será executada por uma empresa credenciada com ampla experiência em eventos de grande porte no Brasil. O show terá enredo próprio, com diferentes tipos de efeitos pirotécnicos ao longo da apresentação, representando momentos e símbolos da história do Paraná.

Para garantir tranquilidade do público, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), conta com efetivo policial reforçado na região desde o lançamento do Verão Maior Paraná pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em 19 de dezembro. Também haverá reforço de guardas municipais, em parceria com a Prefeitura de Guaratuba.

A montagem da estrutura pirotécnica está programada para começar nesta segunda-feira (29), assegurando tempo adequado para a realização de todos os testes e procedimentos de segurança necessários.

Outros pontos

Além da atração inédita na ponte, haverá a tradicional queima de fogos na orla central de Guaratuba a partir do Morro do Cristo. A partir de 21h30, haverá atrações musicais contratadas pela prefeitura: Banda Alto Astral, a partir das 21h30; e Nega Fulô, das 23h30 às 2h.

Na fachada do edifício Sobre as Ondas, na Avenida Atlântica será feita um projeção com a contagem regressiva da zero hora.

Em Matinhos, a virada também será marcada por um evento pirotécnico de alta qualidade, com cinco pontos simultâneos de lançamento, cada um com 15 minutos de duração, distribuídos ao longo da orla revitalizada. A estratégia garante ampla visibilidade para moradores e turistas em diferentes balneários.

Os efeitos incluem desenhos variados no céu, como formatos de coração, “X”, carinhas e outras composições visuais, com tecnologia avançada. Os fogos foram selecionados por suas cores mais vibrantes, melhor definição e menor produção de fumaça. Os pontos de lançamento serão nos molhes da Praia Brava, Pico de Matinhos e nos balneários Riviera, Saint Etienne e Flórida.

Em Paranaguá, a prefeitura prepara um grande evento de Virada de Ano na Praça de Eventos, com música, gastronomia e queima de fogos. Na Ilha do Mel, ocorrerão apresentações com shows de jazz tanto em Encantadas quanto em Nova Brasília, reforçando a experiência turística.

Em Pontal do Paraná, também haverá cinco pontos de queima, distribuídos por toda a orla. Eles serão lançados de Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul.

Além disso, estão previstos espetáculos pirotécnicos e atrações em Antonina, Morretes e Guaraqueçaba.

Em todos os municípios, a iniciativa atende à legislação estadual que regulamenta eventos pirotécnicos, incluindo um nível de som reduzido, abaixo do gerado pelas obras de construção da estrutura. Os artefatos pirotécnicos são de alto padrão, com fogos de baixo estampido, em conformidade com a legislação estadual e dos municípios, o que garante o conforto de crianças, idosos, pessoas com hipersensibilidade auditiva e animais domésticos.

Turismo

De acordo com o Governo do Estado, o objetivo das ações é posicionar o Litoral do Paraná entre os principais destinos turísticos do País na virada do ano, a exemplo de outros grandes polos nacionais. A proposta é oferecer eventos de alto padrão, organizados, seguros e distribuídos regionalmente, garantindo experiências memoráveis para moradores e visitantes.

Obra emblemática

As obras da Ponte de Guaratuba alcançaram 85% de execução até o começo de dezembro. Com 1.240 metros de extensão e investimento superior a R$ 400 milhões, a estrutura tem previsão de conclusão em abril de 2026 e vai substituir definitivamente a travessia por ferry-boat, garantindo mais mobilidade, segurança e integração ao Litoral do Paraná.

Além de melhorar o deslocamento entre Guaratuba e Matinhos, a ponte contará com quatro faixas de tráfego, ciclovia, calçadas e iluminação viária, o que faz desta uma das maiores obras de infraestrutura em andamento no Estado e um novo marco para o desenvolvimento turístico e econômico da região.