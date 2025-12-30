Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Espetáculo de rua “FERVO!” chega a cinco cidades litorâneas com acesso gratuito

Redação
Guaratuba será o ponto de partida, no dia 3 de janeiro, na Praça dos Namorados, com duas apresentações gratuitas, às 15h e 18h
Fotos e artes: Divulgação

O Litoral do Paraná receberá, entre os dias 03 e 18 de janeiro, uma verdadeira explosão de cores, ritmos e latinidades com o espetáculo “FERVO!”, idealizado pelo Trio Elétrico de Teatro.

Com 16 apresentações gratuitas nas cidades de Guaratuba, Matinhos, Antonina, Morretes e Paranaguá, a circulação convida o público a mergulhar em uma experiência artística vibrante, que cruza e entrelaça fronteiras, celebrando a força e identidade da cultura latina.

. Para Bárbara Vieira, uma das atrizes do elenco, começar pelo litoral tem um sentido especial: “As pessoas podem desfrutar realmente de um trabalho que acontece por elas e com elas. A arte de rua é a forma mais democrática de acesso à cultura, que possibilita que pessoas que nem pensavam em estar assistindo uma peça de teatro se vejam participando de uma obra a caminho do mercado, por exemplo.”

Um espetáculo que toma as ruas

“FERVO!” nasce como um cometa que atravessa a América Latina, trazendo consigo quatro artistas que percorrem trajetórias de vida e morte para resistir mais um dia. O espetáculo transforma cada cidade em um grande bloco cênico popular, ocupando praças, calçadões e espaços urbanos com música, dança, teatralidade e festa.

A obra convida o público a acompanhar um percurso que relaciona três importantes festas populares latino-americanas: Carnaval (Brasil), Feria de las Flores (Colômbia) e Dia de los Muertos (México). O resultado é uma celebração arrebatadora da arte como força de sobrevivência, memória e revolução.

Bárbara destaca também como o teatro itinerante modifica nossa relação cotidiana com o espaço público: “Muitas vezes estamos tão ocupados com a correria da vida que não paramos para aproveitar a cidade. É muito interessante deixar-se conduzir pelo espaço por uma arte festiva que pode tocar emoções enquanto conta uma história. O teatro itinerante mantém o público em movimento com os artistas porque no palco da rua tudo é arte, e todas as pessoas fazem parte da história que está sendo contada.”

Com dramaturgia autoral, direção de Ricardo Nolasco e músicas originais, “FERVO!” foi concebido para adaptar-se a qualquer espaço, reforçando a natureza popular e acessível do projeto. O elenco é formado por Ariel Pascke, Bárbara Vieira, Carlos Becker e Larissa de Lima.

Acesso, inclusão e formação

O espetáculo foi selecionado pelo Edital Multiartes PNAB – Aldir Blanc Estadual e, além da circulação, o projeto realiza ações de acessibilidade com tradução em LIBRAS e audiodescrição em sessões selecionadas em Paranaguá, garantindo a participação do público surdo e cego.

Como contrapartida social, o projeto também promove oficinas gratuitas de teatro e criação cênica, que serão realizadas na segunda quinzena de março de 2026, prioritariamente em instituições públicas de ensino do litoral do Paraná. As ações ampliam o acesso à formação artística na região e estimulam jovens criadores e educadores a mergulharem no universo das artes cênicas.

Sobre o Trio Elétrico de Teatro

“Alegria é revolução” é o lema que move o coletivo, formado no final de 2020 por artistas e estudantes de Artes Cênicas da UNESPAR. O grupo pesquisa temas sociais, culturais e políticos da América Latina e dedica-se à criação de um teatro popular vibrante e acessível. Entre seus trabalhos estão “Bloco do Peru Perdido” (2021), “FERVO!” (2023), “BOROGODÓ” (2024) e o mais recente “Desfile de la Libertad” (2025).

Mercado Barrageiro dez25-jan26 mob

Agenda completa

Todas as apresentações são gratuitas

03/01 – Guaratuba * Local: Praça dos Namorados • Horários: 15h e 18h

04/01 – Matinhos * Local: Praça Central • Horários: 18h e 20h

09/01 – Antonina * Local: Calçadão Cultural • Horários: 15h e 18h

10/01 – Morretes * Local: Praça dos Imigrantes • Horários: 11h e 15h

15/01 – Paranaguá * Local: Praça Fernando Amaro • Horários: 15h e 18h • Sessões com LIBRAS

16/01 – Paranaguá * Local: Terminal Urbano • Horários: 15h e 18h • Sessões com LIBRAS

17/01 – Paranaguá – Ilha dos Valadares * Local: Praça Cyro Abalem • Horários: 15h e 18h • Sessões com LIBRAS • Audiodescrição na sessão das 15h

18/01 – Paranaguá * Local: Aeroparque • Horários: 15h e 18h • Sessões com LIBRAS

Redação
Leia também
Guaratuba

Governo do Estado anuncia maior queima de fogos da história do Litoral na Ponte de Guaratuba

Manchete

Virada de Ano em Paranaguá terá música, gastronomia e queima de fogos na Praça de Eventos

Matinhos

Filhote de elefante-marinho encalha vivo em Matinhos

Litoral

Hospital Regional do Litoral faz mais de mil atendimentos nos primeiros dias do Verão Maior

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá tem programação de esporte e lazer em parceria com o Verão Maior Paraná

Paranaguá

Porto de Paranaguá recebe cruzeiro internacional e amplia visibilidade do turismo do Paraná