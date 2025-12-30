Espetáculo de rua “FERVO!” chega a cinco cidades litorâneas com acesso gratuito
Guaratuba será o ponto de partida, no dia 3 de janeiro, na Praça dos Namorados, com duas apresentações gratuitas, às 15h e 18h
O Litoral do Paraná receberá, entre os dias 03 e 18 de janeiro, uma verdadeira explosão de cores, ritmos e latinidades com o espetáculo “FERVO!”, idealizado pelo Trio Elétrico de Teatro.
Com 16 apresentações gratuitas nas cidades de Guaratuba, Matinhos, Antonina, Morretes e Paranaguá, a circulação convida o público a mergulhar em uma experiência artística vibrante, que cruza e entrelaça fronteiras, celebrando a força e identidade da cultura latina.
. Para Bárbara Vieira, uma das atrizes do elenco, começar pelo litoral tem um sentido especial: “As pessoas podem desfrutar realmente de um trabalho que acontece por elas e com elas. A arte de rua é a forma mais democrática de acesso à cultura, que possibilita que pessoas que nem pensavam em estar assistindo uma peça de teatro se vejam participando de uma obra a caminho do mercado, por exemplo.”
Um espetáculo que toma as ruas
“FERVO!” nasce como um cometa que atravessa a América Latina, trazendo consigo quatro artistas que percorrem trajetórias de vida e morte para resistir mais um dia. O espetáculo transforma cada cidade em um grande bloco cênico popular, ocupando praças, calçadões e espaços urbanos com música, dança, teatralidade e festa.
A obra convida o público a acompanhar um percurso que relaciona três importantes festas populares latino-americanas: Carnaval (Brasil), Feria de las Flores (Colômbia) e Dia de los Muertos (México). O resultado é uma celebração arrebatadora da arte como força de sobrevivência, memória e revolução.
Bárbara destaca também como o teatro itinerante modifica nossa relação cotidiana com o espaço público: “Muitas vezes estamos tão ocupados com a correria da vida que não paramos para aproveitar a cidade. É muito interessante deixar-se conduzir pelo espaço por uma arte festiva que pode tocar emoções enquanto conta uma história. O teatro itinerante mantém o público em movimento com os artistas porque no palco da rua tudo é arte, e todas as pessoas fazem parte da história que está sendo contada.”
Com dramaturgia autoral, direção de Ricardo Nolasco e músicas originais, “FERVO!” foi concebido para adaptar-se a qualquer espaço, reforçando a natureza popular e acessível do projeto. O elenco é formado por Ariel Pascke, Bárbara Vieira, Carlos Becker e Larissa de Lima.
Acesso, inclusão e formação
O espetáculo foi selecionado pelo Edital Multiartes PNAB – Aldir Blanc Estadual e, além da circulação, o projeto realiza ações de acessibilidade com tradução em LIBRAS e audiodescrição em sessões selecionadas em Paranaguá, garantindo a participação do público surdo e cego.
Como contrapartida social, o projeto também promove oficinas gratuitas de teatro e criação cênica, que serão realizadas na segunda quinzena de março de 2026, prioritariamente em instituições públicas de ensino do litoral do Paraná. As ações ampliam o acesso à formação artística na região e estimulam jovens criadores e educadores a mergulharem no universo das artes cênicas.
Sobre o Trio Elétrico de Teatro
“Alegria é revolução” é o lema que move o coletivo, formado no final de 2020 por artistas e estudantes de Artes Cênicas da UNESPAR. O grupo pesquisa temas sociais, culturais e políticos da América Latina e dedica-se à criação de um teatro popular vibrante e acessível. Entre seus trabalhos estão “Bloco do Peru Perdido” (2021), “FERVO!” (2023), “BOROGODÓ” (2024) e o mais recente “Desfile de la Libertad” (2025).
Agenda completa
Todas as apresentações são gratuitas
03/01 – Guaratuba * Local: Praça dos Namorados • Horários: 15h e 18h
04/01 – Matinhos * Local: Praça Central • Horários: 18h e 20h
09/01 – Antonina * Local: Calçadão Cultural • Horários: 15h e 18h
10/01 – Morretes * Local: Praça dos Imigrantes • Horários: 11h e 15h
15/01 – Paranaguá * Local: Praça Fernando Amaro • Horários: 15h e 18h • Sessões com LIBRAS
16/01 – Paranaguá * Local: Terminal Urbano • Horários: 15h e 18h • Sessões com LIBRAS
17/01 – Paranaguá – Ilha dos Valadares * Local: Praça Cyro Abalem • Horários: 15h e 18h • Sessões com LIBRAS • Audiodescrição na sessão das 15h
18/01 – Paranaguá * Local: Aeroparque • Horários: 15h e 18h • Sessões com LIBRAS