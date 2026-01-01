Correio do Litoral
Maior queima de fogos da história do Litoral ilumina a Ponte de Guaratuba

Redação
A apresentação contou com um enredo próprio, utilizando diferentes tipos de efeitos ao longo da queima, que representaram momentos históricos e símbolos do Paraná, emocionando moradores e turistas que lotaram as praias para acompanhar a virada do ano
Fotos: Felipe Henschel/AEN

Com a Ponte de Guaratuba como cenário, a virada para 2026 foi marcada pela maior queima de fogos da história do Litoral do Paraná. O show pirotécnico, um grande espetáculo de luzes e som, teve duração de aproximadamente 15 minutos e iluminou a obra emblemática, que é um marco para a região e será inaugurada em abril deste ano.

Coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) com o apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), os fogos foram posicionados diretamente sobre a estrutura da ponte, com autorização do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e do consórcio responsável pela obra, obedecendo especificidades técnicas que não comprometeram a estrutura.

A apresentação contou com um enredo próprio, utilizando diferentes tipos de efeitos ao longo da queima, que representaram momentos históricos e símbolos do Paraná, emocionando moradores e turistas que lotaram as praias para acompanhar a virada do ano.

De acordo com a Polícia Militar, mais de dois milhões de pessoas passaram o réveillon no litoral paranaense. Além de Guaratuba, também aconteceram apresentações simultâneas em Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. Na cidade, também houve a tradicional queima de fogos na orla central de Guaratuba a partir do Morro do Cristo. Foram 18 pontos de shows pirotécnicos espalhados por todo o Litoral.

Todos os espetáculos seguiram rigorosamente a legislação estadual, com empresas credenciadas, fiscalização e fogos adequados a cada local. Os artefatos pirotécnicos utilizados são de alto padrão, com fogos de baixo estampido, em conformidade com a legislação estadual e dos municípios, o que garante o conforto de crianças, idosos, pessoas com hipersensibilidade auditiva e animais domésticos.

OBRA EMBLEMÁTICA – As obras da Ponte de Guaratuba alcançaram 85% de execução até o começo de dezembro. Com 1.240 metros de extensão e investimento superior a R$ 400 milhões, a estrutura tem previsão de conclusão em abril de 2026 e vai substituir definitivamente a travessia por ferry-boat, garantindo mais mobilidade, segurança e integração ao Litoral do Paraná.

Além de melhorar o deslocamento entre Guaratuba e Matinhos, a ponte contará com quatro faixas de tráfego, ciclovia, calçadas e iluminação viária, o que faz desta uma das maiores obras de infraestrutura em andamento no Estado e um novo marco para o desenvolvimento turístico e econômico da região.

