Litoral já é a terceira região em mortes e incidência da covid-19

O Litoral do Paraná tem mais quatro mortes pela covid-19 e 209 novos casos registrados hoje, quinta-feira (16). Duas mortes foram de pessoas residentes em Paranaguá, uma em Matinhos e uma em Morretes, a primeira deste município.

A 1ª Regional de saúde, que abrange os sete municípios litorâneos passa a de Toledo e agora é a terceira com maior coeficiente de mortes e incidência de casos entre as 22 regionais em que se divide o Estado.

Com 648 casos para cada 100 mil habitantes, só não está tão ruim quanto as regionais de Cascavel (923) e Cianorte (825). A média do Paraná é de 426 e da Região Metropolitana de Curitiba, 531.

Com 15,8 vidas perdidas para a covid-19 a cada 100 mil habitantes, em mortalidade está atrás de apenas de Cornélio Procópio (18,4) e Cascavel (17,6). A média no Paraná é de 10,7 óbitos / 100 mil hab.

Perto de 2 mil casos

Os novos casos confirmados hoje são em Paranaguá (156), Guaratuba (30), Matinhos (7), Pontal do Paraná (6), Morretes (5) e Antonina (5).

A região chega a 1.930 casos confirmados da doença: Paranaguá (1.287), Guaratuba (162), Pontal do Paraná (156), Morretes (138), Matinhos (112), Antonina (69) e Guaraqueçaba (6).

O total de morte é de 47 no total: Paranaguá (27), Pontal do Paraná (9), Matinhos (5), Guaratuba (3), Guaraqueçaba (1), Antonina (1) e Morretes (1).

O Paraná tem mais 2.263 novos casos e 46 mortes pela covid-19, divulgou nesta quinta-feira (16), a Secretaria da Saúde. O Estado soma agora 48.863 diagnósticos positivos e 1.227 óbitos em decorrência da doença.