Guaratuba terá barreiras nas entradas da cidade

A Prefeitura de Guaratuba manterá barreiras sanitárias nas entradas da cidade neste final de semana: sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19). Elas estarão montadas no Posto da Polícia Rodoviária, em Coroados, e em frente à Escola Municipal Iraci Miranda Kruger, na Prainha, ambos na PR-412. Possivelmente, filas se formarão nos dois acessos.

As barreiras contarão com equipes da Vigilância Sanitária do Município e da Segurança. A equipe da Prefeitura conta com apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Os ocupantes dos automóveis terão de passar por uma avaliação das condições de saúde e deverão informar o destino. Quem estiver com febre e não optar em retornar para a cidade de origem, será obrigado a ficar 15 dias de quarentena, sendo vigiado diariamente por equipes da Prefeitura.

Os visitantes também serão informados sobre as restrições existentes na cidade. Por determinação do Governo do Paraná, os sete municípios do Litoral, que compõem a 1ª Regional da Saúde, desde o dia 8 estão incluídos no Decreto Estadual 4.942/20 que restringe o funcionamento de atividades econômicas consideradas não essenciais e a circulação de pessoas em locais públicos.

A medida para conter o avanço da Covid-19 vai vigorar até dia 21 de julho. O decreto também autoriza qualquer município paranaense a utilizar barreiras sanitárias nos limites de seus territórios, como forma de enfrentamento da pandemia.