Eleição começa com renovação já entre os pré-candidatos

Em tempos surpreendentes como o que vivemos, a próxima eleição (no meio ou no fim da pandemia – faltam menos de quatro meses e ninguém arrisca um prognóstico) poderá trazer uma grande renovação na política.

Entre as novidades dos pré-candidatos, muitos jovens, poucos com o perfil de Pedro Henrique Dias, do PSD, que pretende disputar uma das 38 vagas na Câmara de Vereadores de Curitiba. O cirurgião dentista atuou nos últimos anos como coordenador do programa de saúde bucal do Governo do Estado.

“Saúde e educação pública de qualidade, esses são os dois pilares fundamentais para o desenvolvimento do ser humano e também para ter uma vida digna”, diz Pedro Henrique. O cirurgião dentista, formado em 2014 pela Universidade Positivo, tem ciência que o papel do vereador que é elaborar leis municipais conforme demanda da população, e “que sejam viáveis”, e fiscalizar o Executivo.

A militância política de Pedro Henrique começou ainda na faculdade, o que chamou a atenção dos colegas. Sua articulação chamou a atenção e ele foi convidado para participar do CRO Jovem, onde participou com palestras e congressos “sempre conversando com acadêmicos”.

Pedro Henrique atuou na aprovação de um grande projeto, que é dos “Planos odontológicos” na Assembleia Legislativa, mas que acabou sendo vetado pelo governador da época. Em 2018, o cirurgião dentista foi convidado a participar do Governo Ratinho Junior, como responsável da Saúde Bucal do Paraná. No cargo, permaneceu por um ano e seis meses, até se desligar para participar da próxima eleição.