Guaratuba atualiza normas para restaurantes nos finais de semana

A Prefeitura de Guaratuba editou, nesta quinta-feira (23), novo decreto sobre o funcionamento do comércio e outros setores, atualizando regras e nivelando normas com municípios vizinhos.

O Decreto 23.495, deste dia 23, altera alguns dispositivos do Decreto nº 23.493, publicado na terça-feira (21) após o fim da quarentena que abrangeu todo o Litoral.

O novo decreto proíbe o consumo de bebidas alcoólicas – em qualquer horário em qualquer dia – nas lojas de conveniência, postos de combustível, distribuidoras de bebidas, supermercados, mercearias etc.

Outra mudança é a permissão para restaurantes, lanchonetes, bares etc. fazerem o atendimento presencial e consumo no local no sábado até as 21h – era só até as 16h – e autorizou no domingo até as 15h – era proibido o dia todo. Após as 15h, só poderá fazer entregas nas modalidades de delivery e drive-thru.

O decreto também reforça normas sanitárias para o funcionamento dos estabelecimentos e relembra regras de higienização e proteção que todos as pessoas jurídicas e pessoas físicas devem respeitar, como medidas de prevenção ao coronavírus, ou seja, relembra a importância de cada cidadão ter “responsabilidade consciente” neste momento.