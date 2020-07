Alerta de ventos de 75 km/h no litoral

A Marinha alerta que para risco de ventos com intensidade de até 75 km/h (40 nós), no litoral dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre a manhã de terça-feira (28) e a noite de quarta (29).

N faixa litorânea do Rio Grande do Sul e até Laguna, em Santa Catarina, os ventos, com a mesma intensidade, começaram a soprar já na noite desta segunda-feira (27) e poderão perdurar até a manhã de quarta.

O Centro de Hidrografia da Marinha mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.