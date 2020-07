Produtores rurais atingidos pelo ciclone devem encaminhar documentos

A Prefeitura de Guaratuba e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IDR-Iapar-Emater orientam os produtores rurais que tiveram prejuízos com o ciclone do último dia 30 de junho a realizarem os seguintes encaminhamentos:

1. Quem tiver seguro da lavoura e ainda não solicitou o ressarcimento, encaminhar-se o mais rápido possível à agência do banco onde requereu o empréstimo.

2. Quem quiser prorrogar o empréstimo, a orientação dos bancos é para que deixem para solicitar uns 15 dias antes do vencimento, pois há a expectativa de uma medida do governo federal para beneficiar os produtores prejudicados.

3. Quem tiver interesse em realizar novo empréstimo, a orientação é que leve uma cópia da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), do CPF e informe o valor que quer contratar. Deixe na Subsede da Prefeitura na localidade do Cubatão, com o Valter, até a sexta-feira, dia 7/8. Na segunda-feira seguinte, 9 de agosto, a Prefeitura entregará os documentos ao banco, que poderá realizar o primeiro filtro. Estando tudo certo, a equipe do Banco do Brasil irá à área rural para explicar as linhas vigentes, para em seguida ser feito o projeto.

4. No caso dos produtores que não se enquadram na DAP, o documento exigido é apenas uma cópia do CPF, além da informação do valor do financiamento.