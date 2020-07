Lobo-marinho descansa na praia em Guaratuba

Um lobo-marinho chegou em Guaratuba nesta quarta-feira (29) e permaneceu descansando na praia do Brejatuba até hoje à tarde, quinta-feira, quando retornou ao mar.

Durante os dois dias, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fez o monitoramento e orientou as pessoas a não se aproximarem. Segundo a Prefeitura, a equipe de Programa de Monitoramento das Praias do Centro de Estudos do Mar (CEM), da UFPR, esteve no local e constatou que o animal estava em boas condições de saúde e só precisava descansar. Trata-se de um lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis), também conhecido como lobo-marinho-de-peito-branco.

A Prefeitura alertou que o animal, possivelmente, só precisava descansar. Também orientou que turistas e moradores não se aproximem do local, afastem os cães, não forcem o retorno do animal para água e não tentem alimentá-lo. Essas atitudes, além de prejudicá-lo, podem fazer com que o animal se torne agressivo ao ser importunado.

Caso veja ele descansando novamente em alguma praia, mantenham distância. Se for em Guaratuba, comunique a Secretaria Municipal do Meio Ambiente através do telefone e Whatsapp 3472-8647. Em qualquer outra praia do Litoral do Paraná, entre em contato com Projeto de Monitoramento de Praias através do telefone 0800 642 3341.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba