Covid: Prefeitura orienta sobre descarte do lixo

A Prefeitura de Guaratuba divulgou orientações sobre o descarte correto dos resíduos domésticos gerados por pessoas com confirmação ou suspeita de covid-19, assim como por quem tem contato com quem foi orientado a ficar em isolamento.

De acordo com a orientação, estes resíduos devem ser descartados de maneira diferente e separada dos demais resíduos da casa.

• Todo o resíduo da residência deverá ser descartado no lixo do banheiro junto ao papel higiênico.

• Após a disposição desse resíduo no lixo do banheiro, o saco deverá ser embalado em um outro saco.

• Ambos deverão ser desinfetados com pulverização de álcool 70º ou água sanitária antes de serem colocados na lixeira em frente da residência.