Homem é morto a tiros no bairro Caieiras, em Guaratuba

Um homem identificado como Lourival das Neves foi morto na madrugada desta quinta-feira (13), no bairro Caieiras.

Segundo relato policial publicado pela Rádio Litorânea, por volta das 3h, policiais militares atenderam um chamado de disparo de arma de fogo. “O solicitante informou ter ouvido 4 disparos e, em seguida, ter visualizado um homem caído em frente a sua residência”, informa a rádio.

“No local, a equipe foi abordada por um homem que se identificou como sendo Claudinei das Neves, irmão da vítima, que disse ser Lourival das Neves”. A equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito. A vítima portava um documento que confirmava sua identidade.

“Ao lado do cadáver estavam duas pequenas porções de maconha”, informa a Litorânea. Ainda de acordo com a rádio, no início da manhã desta quinta-feira (13), policiais civis, peritos e o IML foram ao local “para dar continuidade às investigações”.

De acordo com a Rádio Ilha do Mel, de Paranaguá, que faz o levantamento completo de todos os municípios do Litoral, trata-se do 15º homicídio ocorrido neste ano em Guaratuba.

Mais informações em breve.