Lobo-marinho continua descansando entre o Paraná e Santa Catarina

O lobo-marinho que chegou a Guaratuba no dia 29 de julho e depois foi avistado em Matinhos, continua descansando nas praias aqui do Paraná e de Santa Catarina.

Nos dias 6 e 7 de agosto ele foi até a Barra do Saí, na divisa dos estados, do lado de Santa Catarina, em Itapoá. Prontamente a equipe da Univille, responsável pelo trecho 5 do Programa de Monitoramento das Praias, passou a acompanhá-lo.

No dia 8 ele voltou para Guaratuba. Trata-se de um lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis).

De acordo com os técnicos do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/UFPR), o estado de saúde dele é muito bom. “Está somente descansando na praia e sempre volta ao mar durante o final do dia para buscar alimento”, explicam.

Por isso, para ajudar no seu bem-estar siga as recomendações abaixo:

👉🏼Não incomode o animal

👉🏼Não se aproxime, ele protege seu território e pode ser agressivo se importunado!

👉🏼Caso você o aviste ou registre qualquer outro animal marinho vivo ou morto nas praias do PR, nos acione pelo 0800 642 3341.

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é realizado desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15 trechos. O Laboratório de Ecologia e Conservação/UFPR monitora o Trecho 6, compreendido entre os municípios de Guaratuba e Guaraqueçaba.

Fonte: LEC/UFPR