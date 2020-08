Guaratuba não registra novo caso de covid neste domingo

Ouça a notícia

Nenhum caso de Covid-19 foi registrado em Guaratuba de acordo com o Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde deste domingo (23).

O município continua com 462 casos confirmados, 359 pessoas recuperadas e 8 óbitos. Há 98 casos em investigação.

Dos 95 casos ativos, 82 estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Equipe de Saúde, e 13 estão internados: 1 na unidade de tratamento intermediário de Covid do Pronto Socorro de Guaratuba, 4 no Hospital Regional do Litoral (Paranaguá), 7 no Hospital do Rocio e 1 no Hospital Marcelino Champagnat (Curitiba).

Nos demais municípios do Litoral foram registrados 17 casos: Paranaguá (12), Antonina (4), Pontal do Paraná (1).