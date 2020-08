Litoral tem 3 mortes por covid: 2 em Guaratuba e 1 em Paranaguá

Ouça a notícia

O Litoral do Paraná tem 76 casos de covid-19 registrados nesta segunda-feira (24). Houve três mortes que ainda não foram incluídos no Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Uma moradora de Paranaguá, de 65 anos, faleceu na sexta-feira (21) teve a morte por covid confirmada hoje pelo Hospital Regional do Litoral. De Guaratuba morreram dois homens, com 45 e 98 anos, que ainda não entraram para as estatísticas oficiais.

O mais jovem, Ivan Honório, teve o falecimento, no Hospital Rocio, em Campo Largo, bastante lamentado nas redes sociais, onde havia correntes em favor de seu restabelecimento. Proprietário da oficina mecânica Ivancar, era muito popular em Guaratuba e sua morte causa grande comoção.

Os novos casos foram registrados em Paranaguá (39), Guaratuba (18), Antonina (9), Morretes (5), Matinhos (4) e Pontal do Paraná (1).

De acordo com a Sesa, são 4.841 casos confirmados da doença no Litoral: Paranaguá (3.072), Guaratuba (480), Pontal do Paraná (358), Morretes (335), Matinhos (276), Antonina (288) e Guaraqueçaba (32). Segundo o Estado, na região, há 3.098 pacientes recuperados, 104 óbitos e 8 mortes sendo investigadas.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou alguns dados sobre os novos casos:

Brejatuba: 1 mulher de 45 anos.

Caieira: 1 homem de 31.

Carvoeiro: 1 mulher de 23.

Cohapar: 1 mulher de 36 e 1 homem de 40.

Coroados: 1 homem de 41.

Eliane: 1 homem de 37.

Mirim: uma criança de 7 anos.

Morro Grande: 2 mulheres, de 46 e 67, e 1 homem de 46.

Nereidas: 1 mulher de 33 e 1 homem de 56.

Piçarras: 3 mulheres, de 31, 58 e 97 anos, 2 homens, de 36 e 98.

No Paraná, foram registrados 1.036 novos casos e 34 óbitos nesta segunda-feira. Já são 117.723 confirmações da doença no Estado, com 73.864 pacientes já recuperados e 2.973 óbitos pela covid-19.