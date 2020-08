Nova ponte do rio Cubatão completa um ano

Ouça a notícia

Jornal de Guaratuba – Há aproximadamente um ano, em 17 de agosto de 2019, a Ponte do Cubatão foi inaugurada. O projeto para a edificação da obra foi enviado ao Governo do Paraná, em 2017. Somente depois de muita articulação e trabalho do deputado Nelson Justus e o engajamento do governador Ratinho Junior, esse antigo sonho daquela comunidade saiu do papel para se tornar realidade.

Anteriormente, a população daquela área contava com uma ponte construída, em 1991, pelos próprios produtores rurais, que já estava deteriorada e com sua estrutura danificada em decorrência da ação do tempo e das várias enchentes que assolaram o local. Mais de trinta mourões foram por quase três décadas a estrutura da ponte. Eram cernes de peroba, canela, araribá, araçá e ipê.

A ponte velha chegava a suportar 45 mil quilos de peso. Foi parcialmente reconstruída na grande enxurrada de março de 2011 e reformada em 2019. Contudo, com as pranchas de madeira apodrecendo, não era mais possível passar sobre ela sequer um caminhão truck de 24 mil quilos. À medida que o tempo passava o risco de um acidente de maior gravidade ficava iminente.

A nova ponte sobre o rio Cubatão, que completa um ano, tem pilares de concreto e estrutura de aço com 67 metros de comprimento por 4 metros de largura, sem guarda-corpo para possibilitar, também, o tráfego de máquinas agrícolas. O piso (tabuleiro) é de madeira de lei (jatobá) com espessura de 7 cm.

Na inauguração da nova ponte, o governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve presente, sendo o primeiro governador do Paraná a fazer uma visita oficial à localidade rural de Guaratuba.