Praias puxam crescimento populacional no Litoral do Paraná

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou na quinta-feira (27), no Diário Oficial de União, a estimativa da população em todo o Brasil. Agora somos 211.755.692 de pessoas, um aumento de 0,77% sobre a estimativa de 2019.

O Paraná cresceu um pouco menos: com 0,72% passou para 11.516.840 habitantes e continua com 5º estado em população. Curitiba cresceu mais: 0,80% e chega a 1.948.626 moradores. E a Região Metropolitana ainda mais: 1,07%, alcançando 3.693.891 habitantes.

Em compensação, quase metade das cidades paranaenses encolheu. Dos 399 municípios, 183 (46%) perdeu moradores.

Seguindo com a concentração populacional na região Leste, o Litoral teve um aumento de 0,94% em média, com destaque para as três cidades de praia.

Mais uma vez, o maior crescimento foi em Pontal do Paraná, com 2,31%, chegando a 27.915 habitantes. Em seguida, vem Matinhos, com 1,44% e 35.219 pessoas; e Guaratuba, com aumento de 1,24%, alcançando 37.527 moradores fixos.

A maior cidade da região, Paranaguá, teve apenas 0,80% de crescimento, e alcança uma população de 156.174, o que representa 52% de todos os habitantes do Litoral. Ainda cresceu Morretes, com meros 0,24% e estimativa de 16.446 moradores.

Seguindo a tendência dos últimos anos, o IBGE aponta redução em Antonina, com -0,16% e 18.949 moradores, e ainda maior em Guaraqueçaba, com -0,55% agora tem 7.594 habitantes.

No total, a região litorânea alcança o número de 299.824 moradores, segundo a estimativa para este ano. Em números absolutos, são 2.795 pessoas a mais.