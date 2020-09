Litoral tem 27 novos casos e segue em 1º no Paraná

O Litoral do Paraná tem 27 novos casos de covid-19 confirmados, neste domingo (6), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa): Paranaguá (21), Guaratuba (3), Matinhos (2), Morretes (1).

Já são 5.446 casos confirmados da doença no Litoral: Paranaguá (3.402), Guaratuba (565), Pontal do Paraná (413), Morretes (389), Antonina (339), Matinhos (301) e Guaraqueçaba (37). São 3.940 pessoas recuperadas nos sete municípios.

O número de óbitos é de 123: Paranaguá (74 ), Guaratuba (15), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (6), Guaraqueçaba (3) e Morretes (3). A Sesa ainda não registrou um óbito já confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba.

Proporcionalmente, Morretes e Paranaguá são as cidades com maior incidência de casos na região, ambas com números acima da média da região. Em óbitos, também proporcionalmente, Paranaguá e Pontal estão acima da média. Confira no gráfico:

Seguindo a mesma lógica da proporção, o Litoral continua como a região do Estado com maior incidência de casos e a segunda em mortalidade pela covid, atrás apenas da Região Metropolitana de Curitiba.

No Paraná, hoje foram registrados 1.417 novos casos e 14 óbitos pela doença. O Estado já tem 141.563 casos confirmados, 95.386 pessoas recuperadas e 3.513 mortos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.