Grupo organiza Grito pela Ponte de Guaratuba

Ouça a notícia

Uma nova manifestação em defesa da construção da ponte sobre a baía de Guaratuba está sendo organizada para este dia 7 de setembro: Grito pela Ponte de Guaratuba.

A concentração começou desde as 9h, na Praça Coronel Alexandre Mafra, Praça Central, de onde os manifestantes sairão até o embarque do ferry-boat.

Os organizadores, reunidos no grupo Ponte Travessia de Guaratuba e Ponte de Guaratuba…Já, anunciam que a manifestação será pacífica e vai tomar todas as precauções contra a transmissão da Covid-19. As pessoas deverão manter distanciamento e todos devem estar de máscaras.