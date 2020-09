Mulher é morta após atirar em policiais, relata PM

Ouça a notícia

Uma mulher foi morta após atirar em policiais com uma espingarda calibre 12, nesta segunda-feira (7), em Pontal do Paraná, informou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, por volta das 23h30, uma equipe da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), de Curitiba, que dava apoio ao policiamento por causa do feriado da Independência, abordou pessoas que estavam em um automóvel. Com um dos ocupantes foi encontrada cocaína e ele contou o endereço de onde pegou a droga. De acordo com a PM, ele também teria alertado que no local havia uma grande quantidade de armas e drogas.

Com apoio de mais uma equipe da Rone os policiais foram até o endereço informado, no balneário Shangri-lá. “Na chegada das guarnições na frente do imóvel, houve um primeiro confronto, onde os indivíduos que estavam no seu interior começaram a disparar incessantemente contra os policiais e após uma intensa troca de tiros se evadiram pelo telhado”, relataram.

Dentro da casa, os policiais das duas equipes contam que se depararam com uma mulher empunhando uma calibre 12. “Na tentativa de abordagem, a mesma efetuou disparos, sendo então necessário o uso de força letal para cessar a injusta agressão”. Ou seja, os policiais atiraram nela. Foi chamado o Siate, do Corpo de Bombeiros, e constatada a morte da mulher.

Em buscas na residência foi localizado 1 carregador Glock e 32 munições de 9 mm intactas, além de 1 colete balístico, 2 balaclavas, cocaína e dinheiro. Em perseguição aos que fugiram, os policiais encontraram, na casa vizinha, uma mulher e dois homens casal, além de duas pistolas, 765 e .45, maconha e dinheiro.

Foram presas três pessoas: uma mulher de 40 anos e dois homens, de 28 e 38 anos. Eles e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Civil em Ipanema. O corpo da mulher, que teria 18 anos, segundo informou o site Agora Litoral, foi levado para o Instituto Médico Lega, em Paranaguá, para ser reconhecida oficialmente

Além das armas, foi apreendido um automóvel, pouco menos de R$ 1.951,20, 107 gramas de cocaína e 84 gramas de maconha.

Fonte e foto: Comunicação Social do 9° Batalhão PM