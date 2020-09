Marinha alerta para nevoeiro na madrugada e na manhã de sábado

Ouça a notícia

A Marinha divulgou alerta de mau tempo devido à possibilidade de formação de nevoeiros na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina – ao norte de Florianópolis – do Paraná e de São Paulo – ao sul de Santos.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), o fenômeno se deve à grande umidade associada à temperatura da superfície do mar relativamente mais baixa e deve ocorrer entre a madrugada e a manhã deste sábado, dia 12.

A Marinha do Brasil alerta para os navegantes consultarem as condições do tempo antes de se fazerem ao mar.

Redação do Correio com informações da Capitania dos Portos do Paraná – foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral