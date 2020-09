Mauricio Lense sai candidato a prefeito com apoio de 4 partidos

Ouça a notícia

O ex-vereador Mauricio Lense foi confirmado como candidato a prefeito de Guaratuba pelo Cidadania, com a servidora municipal Regina Torres como candidata a vice-prefeita, pelo PSL. Os dois partidos vão contar ainda com o apoio do Republicanos e do PSDB.

A convenção conjunta aconteceu na noite desta terça-feira (15) na Câmara de Vereadores. Não foi divulgado o número de candidatos a vereador.

Encerradas as convenções partidárias, os partidos têm até o dia 26 de setembro para apresentarem o requerimento de registro de seus candidatos à Justiça Eleitoral.

Guaratuba terá três candidatos a prefeito. O partido Podemos lançou a chapa Jonas Maciel, prefeito e Eurides Moro, vice. Não há partido coligado. Serão apenas dois candidatos a vereador.

Uma coligação de 12 partidos lançou o prefeito Roberto Justus (DEM) como candidato à releição, com Edison Camargo (PSD) a vice. A aliança ainda conta com o PP, Pros, PSC, PTC, PDT, PL, PSB, PTB, PRTB e Solidariedade. Segundo os partidos, eles reúnem 135 candidatos a vereador.

O MDB sai sozinho, sem candidato a prefeito e vice, com 11 candidatos a vereador. O PT também não tem candidato a prefeito e vice e lançou quatro candidatos a vereador.