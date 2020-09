Marinha alerta para ventos, ressaca e agitação no mar

Ouça a notícia

A Marinha alerta para ventos com intensidade de até 60 km/h (33 nós), no litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo até a noite deste domingo (20).

Entre a manhã de segunda-feira (21) e a manhã de terça (22) pode ocorrer ressaca em Santa Catarina, Paraná, de São Paulo e Rio de Janeiro, com ondas de até 3 metros de altura.

A frente fria que se aproxima também deverá provocar ventos de direção Sul a Sudeste, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea dos estados de São Paulo, ao norte de Santos, e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a manhã e a noite de segunda-feira (21).

A atuação dos ventos e a propagação de um sistema de marulhos poderão gerar agitação marítima com ondas em alto-mar nas seguintes faixas:

– Entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a manhã de terça (22), com até 6 metros de altura.

– Entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a noite de domingo (20) e a noite de terça (22), com até 4 metros de altura.

– Entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, do Espírito Santo e da Bahia, ao sul de Caravelas, entre a noite de segunda (21) e a noite de terça (22), com até 4 metros de altura.

Redação do Correio com informações da Capitania dos Portos do Paraná