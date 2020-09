PM acaba com festa e apreende drogas em uma casa na Prainha

Ouça a notícia

Policiais militares de Guaratuba e Matinhos apreenderam drogas em uma festa realizada na Prainha, em Guaratuba, na madrugada deste domingo (20).

De acordo com a PM, um homem que passava por uma rua do tranquilo balneário que fica na margem norte da baía de Guaratuba, próximo ao porto de passagem do ferry boat, teria visto alguém portando um fuzil, na frente de uma residência. Ele telefonou para 190 e a Central enviou um equipe de Matinhos, que chegou por volta da 1h e constatou que estava acontecendo uma festa na casa. “Os policiais subiram no muro de uma residência vizinha e perceberam a movimentação de várias pessoas dentro do imóvel. Em cima de uma mesa, na parte externa da casa, as equipes visualizaram o fuzil”, informa a Polícia Militar.

Com a chegada de reforços de Guaratuba, os policiais cercaram o local e realizaram a abordagem. Para começar, a “arma” denunciada era uma réplica de fuzil AR-15, usado na prática de airsoft. “Durante o procedimento, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e resolveram fazer buscas na residência”, informa a PM. De acordo com o relato, “dentro de um pote de vidro, jogado no quintal da casa, na parte dos fundos, as equipes apreenderam uma porção de maconha. Em um dos quartos do imóvel, foram apreendidos 72 comprimidos de ecstasy e certa quantia em dinheiro”.

Durante as buscas na residência, as equipes apreenderam certa quantidade de haxixe e cocaína. Nenhum dos frequentadores da festa, que estava sendo realizada na casa, assumiu a propriedade do entorpecente. Diante da situação, o responsável pelo imóvel, um homem de 25 anos, foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Guaratuba.

Com informações da PM e da Rádio Ilha do Mel