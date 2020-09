Sesa confirma 3 mortes em Paranaguá e 1 em Guaratuba. HRL, mais 1 em Antonina.

Ouça a notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai atrasar novamente o Informe Epidemiológico sobre a Covid-19 nesta sexta-feira (25).

O número de novos casos no Litoral ainda não foi divulgado, mas a Sesa já informou que houve quatro mortes pela doença na região: 3 em Paranaguá e 1 em Guaratuba.

O boletim do Hospital Regional do Litoral (HRL) já informava pela manhã que, de Guaratuba, faleceu, na quinta-feira (24), uma mulher de 55 anos. De Paranaguá, o hospital informa a morte de um homem de 58 anos. Também morreu no hospital uma moradora de Antonina, de 35 anos; além de um homem residente em Ponta Grossa, de 39 anos. Há ainda 2 óbitos com suspeita de covid sendo investigados.

No Paraná, a Sesa confirma nesta sexta-feira mais 1.403 novos casos e 40 óbitos. O Estado soma 170.118 casos e 4.275 mortes em decorrência da covid-19.