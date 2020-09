Matinhos tem mais uma morte por covid-19, a segunda nesta semana. O óbito foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em seu informe deste sábado (26). A Prefeitura do município não informou nada sobre o caso.

Também são registrados 47 novos casos da doença na região: Paranaguá (29), Guaratuba (8), Antonina (4), Pontal do Paraná (3) e Matinhos (3).

O Litoral chega 6.406 casos de covid-19: Paranaguá (4.044), Guaratuba (675), Pontal do Paraná (499), Morretes (437), Antonina (357), Matinhos (344) e Guaraqueçaba (46). São 150 mortes em decorrência do novo coronavírus: 85 em Paranaguá, 19 em Guaratuba, 15 em Matinhos, 12 em Pontal do Paraná, 9 em Morretes, 7 em Antonina e 3 em Guaraqueçaba.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou que o óbito registrado com atraso pela Sesa no final da noite de quinta-feira, era de uma moradora do Centro. A vítima tinha 55 anos e faleceu na quarta-feira (24), no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. A Saúde de Guaratuba também deu detalhes sobre os novos casos e registrou a primeira contaminação confirmada de uma pessoa em situação de rua na cidade, um homem de 57 anos.

No Paraná, foram registrados neste sábado mais 2.060 casos e 27 óbitos.