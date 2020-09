Cabeça é encontrada perto de onde acharam corpo decapitado

Ouça a notícia

Uma cabeça foi encontrada, nesta terça-feira (29), em Guaratuba, na mesma rua onde, há quatro dias, foi achado um corpo decapitado.

De acordo com a Rádio Litorânea, funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estavam a trabalho na rua Piquiri, no loteamento Castel Novo, quando viram um crânio próximo da via. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada do Instituto Médico Legal. A equipe do IML recolheu a parte para ser periciada em Paranaguá.

Na sexta-feira (25), a cerca de 500 metros dali foi encontrado um corpo sem cabeça e sem uma parte de um dos braços. O corpo também foi levado para o IML em Paranaguá.

Fonte: Rádio Litorânea