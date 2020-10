Hospital Regional confirma mais uma morte por covid em Guaraqueçaba

Ouça a notícia

O Hospital Regional do Litoral informou hoje o falecimento por covid-19 de uma moradora de Guaraqueçaba, de 57 anos. Ela morreu no dia 15 e teve a causa confirmada oficialmente no boletim desta quinta-feira, dia 1º.

O hospital está com 25 pacientes internados por covid, sendo que 23 já estão confirmados e 2 ainda aguardam resultado de exame.

Já foram internados 359 pacientes confirmados com covid no hospital público estadual, que fica em Paranaguá e atende os sete municípios litorâneos.

O número de óbitos é de 157 no total: Paranaguá (88), Guaratuba (22), Matinhos (16), Pontal do Paraná (12), Morretes (9), Antonina (7) e Guaraqueçaba (4). Este último óbito ainda não foi registrado no Informe da Secretaria de Estado da Saúde.