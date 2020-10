Litoral tem 134 novos casos registrados de covid

O Litoral do Paraná tem 134 novos casos registrados de covid-19 nesta quinta-feira (1º) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),

Os casos foram em Paranaguá (58), Guaratuba (38), Antonina (16), Pontal do Paraná (11), Matinhos (8) e Morretes (3). Não foi registrado o óbito em Guaraqueçaba informado pela manhã pelo Hospital Regional do Litoral.

No total são 6.617 casos confirmados da doença no litoral: Paranaguá (4.150), Guaratuba (733), Pontal do Paraná (514), Morretes (440), Antonina (380), Matinhos (354) e Guaraqueçaba (46).

São 5.145 pacientes recuperados na região: Paranaguá (3.236), Guaratuba (533), Morretes (414), Pontal do Paraná (341), Antonina (319), Matinhos (273) e Guaraqueçaba (29).

O número de óbitos na região permanece em 157: Paranaguá (88), Guaratuba (22), Matinhos (16), Pontal do Paraná (12), Morretes (9), Antonina (7) e Guaraqueçaba (3).

No Paraná, a Sesa confirma hoje mais 1.879 casos e 42 óbitos. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 178.886 casos e 4.483 mortes em decorrência da doença.

Confira no gráfico acima o número de casos e óbitos proporcionalmente ao tamanho da população.