Hospital Regional registra mais uma morte por covid no Litoral

O Hospital Regional do Litoral confirmou, nesta segunda-feira (5), a morte por covid-19 de um paciente que residia em Pontal do Paraná. O senhor de 82 anos faleceu na última sexta-feira (2).

O hospital aguarda resultados de exames para confirmar a causa de outros 3 óbitos de pacientes suspeitos de covid.

No momento há 24 pacientes internados por covid-19, sendo que 18 já foram confirmados e 6 ainda estão em investigação.

Até este domingo (4), a Secretaria de Estado da Saúde havia confirmado 159 óbitos no Litoral em decorrência da infecção do coronavírus. Este seria o 160º óbito por covid na região e 14º em Pontal do Paraná.