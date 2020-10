Polícia Civil de Santa Catarina cumpre mandados em Guaratuba

Ouça a notícia

Policiais civis da Delegacia de Garuva (SC) cumpriram mandados de busca e apreensão em Guaratuba, na manhã desta quinta-feira (8). Houve prisões, mas a Polícia não informa de quantas pessoas.

De acordo com a Tribuna de Itapoá, os mandados são resultado das investigações sobre um crime de furto em uma loja de couros em Garuva.

Foram recuperados alguns dos produtos furtados da loja, apreendidas armas de fogo, munição, R$ 5,8 mil em espécie, 80 folhas de cheque que eram utilizadas em golpes pelo conduzido e um automóvel Audi TT com queixa de estelionato em São Paulo.

“Os investigados foram presos em flagrante pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso restrito”, informou a Polícia Civil. “As investigações continuam no sentido de identificar todos os integrantes do grupo criminoso”.

Veículo recuperado – Na quarta-feira (7), a Polícia Militar de Itapoá (SC) conseguiu localizar uma caminhonete que havia sido roubada no dia anterior em Guaratuba. De acordo com a Rádio Litorânea, na tarde da terça (6), uma família da localidade rural de Boa Vista, em Guaratuba, “viveu momentos de terror”. Foram roubados diversos pertences e o veículo Nissan Frontier, que foi localizado na região do Palmital.

Fontes: Polícia Civil e Militar de Santa Catarina, Tribuna de Itapoáe Rádio Litorânea