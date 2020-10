Preso guarda que passava drogas e bebidas na Delegacia de Guaratuba

Ouça a notícia

A Polícia Civil de Guaratuba prendeu, por volta do meio-dia desta quarta-feira (21), um funcionário que repassou droga, celulares e bebidas aos presos da carceragem.

O guarda temporário prisional atuava na Delegacia de Guaratuba e estava sendo investigado pela equipe do delegado Leandro Stabile, com apoio do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen-PR).

O funcionário preso em flagrante é acusado de passar 86 gramas de maconha e dois aparelhos celulares aos detentos. A investigação apontou ainda que ele também fornecia alimentação diferenciada e até mesmo bebidas alcoólicas aos presos em troca de dinheiro.

Fonte: 8ª Delegacia Regional de Polícia – foto: Rádio Litorânea