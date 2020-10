Litoral terá ventos de até 60 km/h

Ouça a notícia

Ventos de até 60 km/h devem atingir a faixa litorânea dos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro entre a tarde desta sexta-feira (23) e a madrugada de sábado (24).

O aviso meteorológico do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), acrescenta que há condições favoráveis à ocorrência de ressaca, com ondas de direção Sudeste, com até 2,5 metros de altura, entre os estados de São Paulo, ao norte de Santos, e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a noite de sexta e a madrugada de sábado.

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná