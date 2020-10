Mamografia pelo SUS já é feita em Guaratuba

Todas as mulheres com idade de 50 a 69 anos devem fazer a mamografia a cada dois anos, porque é nessa faixa etária que há maior predominância de casos de câncer de mama. Em Guaratuba, todas as Unidades Básicas de Saúde fazem o agendamento e o exame agora é realizado aqui na cidade.

Antes, por falta de um laboratório conveniado ao SUS, os exames eram feitos em duas empresas conveniadas de Paranaguá que atendiam todo o Litoral, entre elas, o Centro de Imagens Paranaguá. A Prefeitura de Guaratuba disponibilizava o transporte, um micro-ônibus que saia todas as terças e quintas, às 9h.

No mês de janeiro deste ano, conforme o Jornal de Guaratuba e o Correio do Litoral noticiaram, o Centro de Imagens anunciou a compra do Laboratório de Diagnóstico por Imagem (Ladi), empresa em Guaratuba que atendia convênios e particulares. Como explica o secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, imediatamente a Prefeitura solicitou que o convênio da empresa de Paranaguá valesse para a nova filial em nossa cidade. Na ocasião, o Roberto Justus comentou que “além da comodidade, a realização dos exames aqui na cidade, vai melhorar a prevenção ao câncer e a saúde das guaratubanas”.

Início do atendimento

Após a conclusão dos trâmites no Estado, nesta quarta-feira, dia 21, começou o atendimento, com a presença do chefe da 1ª Regional da Secretaria de Estado da Saúde, José Carlos de Abreu, do proprietário do Centro de Imagens, o médico Edison Kersten, além de Gabriel Modesto e sua equipe.

Também estavam presentes a médica ginecologista Angela Moser e a técnica em radiologia e especializada em mamografia Vera Malaquias, duas profissionais do Ladi que permanecem com a nova empresa, para tranquilidade de muitas mulheres de Guaratuba que já conhecem as duas profissionais.

Gabriel Modesto e José Abreu comentaram com a reportagem que Guaratuba tem sido muito bem atendida pelo governador Ratinho Júnior e pelo secretário estadual de Saúde, Beto Preto. Eles também conversaram sobre a futura realização de outros exames do SUS em Guaratuba, como densitometria óssea e tomografia, além do aumento da cota de mamografias. “Muitas mulheres deixavam de fazer o exame devido a distância, mas acreditamos que teremos um aumento a partir de agora com essa comodidade”, analisa Klébia Travassos, diretora da Secretaria de Saúde responsável pelos agendamentos.

Neste primeiro dia, quatro mulheres que realizaram agendamento puderam fazer os exames. Mas a primeira que chegou ao Laboratório veio por outro motivo. A advogada Silvia Buchalla, moradora do bairro Nereidas, foi convidada por Gabriel Modesto para acompanhar o início do atendimento.

Há muito tempo ela participa das audiências públicas do Orçamento e da Saúde e em todas elas vinha pedindo a realização dos exames na cidade. Ela aceitou posar para a foto, mas publicou em sua rede social mesmo foi a foto do aparelho. Ao mesmo tempo em que comemorou, já convocava as mulheres: “Faça o autoexame, cuide-se, e agende sua mamografia e seus exames preventivos anuais”, escreveu Buchalla no Facebook.

Mulher deve fazer agendamento na sua UBS

A mamografia é um exame de imagem utilizado para o rastreamento do câncer de mama preconizado para mulheres entre 50 e 69 anos. Ele agora passa a ser feito pelo SUS na filial de Guaratuba do Centro de Imagens Paranaguá, ainda conhecido pelo nome de Ladi (Laboratório de Diagnóstico por Imagem), que fica na rua Ponta Grossa, nº 588, Centro.

Para agendar o exame, é preciso ir à UBS da sua região. Será realizada uma consulta com enfermeiro ou médico para definir se a mamografia será para rastreamento ou diagnóstico.

Nos casos em que a mulher detectou algum indício ou faz parte de grupo de risco, a consulta e a mamografia se fazem ainda mais necessárias.

Para mais informações, entre em contato pelo Whatsapp da sua UBS:

UBS Caieiras: 3472-8749

UBS Coroados: 3472-8748

UBS Figueira: 3472-8746

UBS Mirim: 3472-8747

UBS Cohapar: 3472-8732

UBS Piçarras: 3472-8733

UBS Cubatão: 991513038