Projeto Rio Vivo planta mudas de juçara em Guaratuba

Os 300 participantes do torneio de pesca esportiva em Guaratuba receberam mudas de palmito juçara (Euterpe edulis) e 15 espécimes foram plantadas nas margens do rio Descoberto.

A ação ambiental fez parte do Projeto Rio Vivo, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e aconteceu durante o Festival Sul Brasileiro de Pesca, neste sábado (24). A iniciativa busca a preservação das bacias hidrográficas do Estado com o repovoamento de espécies de peixes nativos e o estímulo do turismo de atividades aquáticas.

Os participantes tiveram seus barcos inspecionados, receberam a régua oficial do evento para medição dos peixes, uma tabela estatística para preencher com os dados da pesca e uma muda de palmito-juçara, com folder instrutivo para o plantio.

Na abertura do evento foram soltas matrizes de robalo. “É uma espécie que garante a renda de muitos pescadores na região e contribui para a vida aquática da baía de Guaratuba”, ressalta o superintendente das Bacias Hidrográficas e Pesca da Sedest, Francisco Caetano Martin.

Segundo Martin, o festival é uma oportunidade de mostrar que a pesca esportiva é um ganho para o meio ambiente e para o pescador. “Um peixe vivo pode atrair turistas, e assim movimentar a economia da cidade, além de manter a procriação das espécies”, afirmou.

“Agradecemos o apoio que o Estado tem dado à pesca esportiva. Com isso, conseguimos movimentar a cidade, os hotéis, postos de combustíveis, panificadora, seguindo todos os cuidados”, diz a organizadora do evento, Giselle Furtado.

Torneio de pesca seguiu normas de prevenção à covid-19

O Festival Sul Brasileiro de Pesca é o maior evento do gênero da região e foi promovido pela empresa Loba do Mar, em parceria com a Superintendência das Bacias Hidrográficas e Pesca da Sedest. Neste ano, teve um formato virtual em prevenção ao coronavírus.

Os 300 competidores inscritos participaram da largada, e a organização e premiação foram apresentadas para o público em live, no canal do YouTube da Loba do Mar, às 20h de sábado. Os competidores não saíram de seus barcos para evitar aglomeração.

A competição aconteceu em 3 modalidades: Caiaque, Isca Artificial e Isca Livre. Nas duas primeiras modalidades o competidor poderia pescar somente Robalo. Na Isca Livre qualquer espécie poderia ser capturada, exceto Espada e Agulha. Cada modalidade teve sua área de pesca delimitada.

A largada ocorreu às 7h e cada competidor teve que apresentar, em vídeo sem corte, a captura, medição e soltura em vida de seus peixes. Os vídeos foram enviados para a organização do evento até às 16h para avaliação. O objetivo era pegar os maiores peixes para uma soma total.

“A soltura imediata gera menos impacto ambiental porque o peixe não é deslocado de seu local de origem”, explica o coordenador da Superintendência de Pesca da Sedest, Roal Andretta.

A única equipe feminina do festival venceu na modalidade Isca Livre e também recebeu prêmio de maior peixe: Nilsa Borges, Mara Rauh e Luciane Mocelin. “Mais do que vencer é o quanto nos divertimos pescando. “Todos dão a maior força para nós e chama a atenção de sermos a única equipe de mulheres em meio a tantas feras da pescaria”, afirma. Ela diz que espera que a vitória incentive mais mulheres a praticarem o esporte.

Os vencedores receberam um troféu. Houve sorteio de viagens à pousadas de pesca pelo Brasil, motor de barco e um barco Mega Bass, tão desejado pelos pescadores. Todos os competidores receberam uma medalha de participação, além de um kit com bebidas, aperitivos e item de pesca.