Agricultores de Guaratuba vão vender pela primeira vez para merenda escolar

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubatão (Apruc) foi aprovada no chamamento público para compra de alimentos da merenda escolar de Guaratuba. São R$ 227 mil que serão distribuídos entre as cerca de 20 famílias de agricultores que fornecerão uma variedade de 13 produtos.

O chamamento público da Secretaria Municipal da Educação foi concluído na quinta-feira (22) em sessão no Ginásio de Esportes José Richa. Os alimentos serão destinados aos kits de merenda escolar que estão sendo fornecidos durante a pandemia do Covid aos alunos das escolas municipais de Guaratuba, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A aquisição destes alimentos deve ser feita de agricultores, associações ou empreendedores rurais familiares. É a primeira vez que pequenos agricultores de Guaratuba conseguem participar do PNAE e isso é resultado de um trabalho intenso da Prefeitura, através das secretarias da Demanda da Área Rural e da Pesca e Agricultura.

O secretário das Demandas Rurais, Paulo Pinna, comemorou o resultado ao lado do presidente da Apruc, Valdir Machado de Souza, e do técnico agrícola da Secretaria, Dagoberto Silva. Pinna lembra que a regularização documental da Associação apoiada pela Prefeitura permite agora que os pequenos agricultores participem dos vários programas de compras institucionais.

No início do ano, os associados da Apruc conseguiram participar do Compra Direta Emergencial do Governo do Paraná e forneceram duas toneladas de alimentos que foram distribuídos à população vulnerável através das entidades assistenciais.

“A venda para o PNAE é mais uma importante etapa do programa de diversificação da agricultura de Guaratuba, com o suporte que é dado para os pequenos agricultores”, explica Pinna. O secretário já trabalha junto com a Apruc para participar de mais um programa de compra pelo Estado, que deverá ser definido nas próximas semanas, além de trabalhar para continuar vendendo para o PNAE após a pandemia.

A compra do PNAE dos agricultores familiares de Guaratuba abrange 13 variedades de produtos:

Abobrinha verde

Alface crespa lisa

Banana caturra

Batata doce

Beterraba

Cenoura

Chuchu

Couve manteiga

Escarola

Inhame

Mandioca

Pepino

Repolho

Redação: Correio do Litoral e Jornal de Guaratuba