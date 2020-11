Covid: Litoral tem 3 mortes e 62 casos em dois dias

O Informe Epidemiológico sobre a covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde confirmou, no sábado (7), as duas mortes de moradores de Antonina que já haviam sido informadas pelo Hospital Regional do Litoral e mais uma morte de pessoa residente em Paranaguá.

No mesmo dia, foram registrados 37 novos casos: 22 em Antonina, 8 em Matinhos, 5 em Morretes e 2 em Paranaguá. Neste domingo (8), foram relatados 25 casos: 23 em Matinhos, 1 em Guaratuba e 1 em Morretes.

O Litoral chega a 192 óbitos por covid, o equivalente a 64,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Antonina tem o maior coeficiente de mortalidade: 94,5 óbitos / 100 mil. Em números absolutos, Paranaguá tem mais mortes, 97; seguido de Guaratuba (25), Matinhos (19), Antonina (18), Pontal do Paraná (16), Morretes (13) e Guaraqueçaba (4).

O Litoral chega a 2.749 casos / 100 mil, com Antonina também na frente: 3.609 / 100 mil. Em números absolutos, a região tem 8.189 casos, na seguinte ordem: Paranaguá (4.927), Guaratuba (947), Antonina (687), Pontal do Paraná (553), Morretes (526), Matinhos (492) e Guaraqueçaba (57). Já são 6.494 pessoas recuperadas.

No Paraná, a Sesa registrou 1.581 casos e 32 mortes no sábado e 792 casos e 90 mortes no domingo – destes últimos, 60 pacientes que morreram residiam em Curitiba e foram a óbito entre 9 de agosto e 2 de novembro. O Estado acumula 218.927 casos confirmados e 5.401 mortos em decorrência da doença, com 167.528 pessoas recuperadas.