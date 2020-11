Hospital Regional registra 6 mortes por covid e Sesa confirma 2

O Hospital Regional do Litoral (HRL) confirmou, nesta terça-feira (24), mais dois óbitos de pacientes por covid-19: uma moradora de Paranaguá de 85 anos, falecida no sábado (21), e um morador de Morretes, de 79 anos, que morreu no domingo (22). Ainda há 2 óbitos com suspeita de covid em investigação.

Entre ontem e hoje, foram 6 mortes registradas pelo HRL: 2 de Paranaguá, 2 de Morretes, 1 de Pontal do Paraná e 1 de Antonina. Os pacientes faleceram entre sexta (2) e segunda (23).

No final da tarde desta terça-feira (24), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou duas mortes destas mortes em seu boletim: uma em Antonina e uma em Paranaguá.

A Sesa também confirmou 71 novos casos da doença: 36 em Guaraqueçaba, 17 em Morretes, 14 em Paranaguá, 2 em Guaratuba, 1 em Morretes e 1 em Matinhos.

Agora são 9.288 casos registrados na região: 5.524 em Paranaguá, 1.051 em Guaratuba, 830 em Antonina, 668 em Morretes, 559 em Pontal do Paraná, 554 em Matinhos e 102 em Guaraqueçaba.

O aumento de casos registrados em Guaraqueçaba é de 55% em um único dia. Os números da prefeitura são um pouco diferentes, mas também mostram o agravamento da situação local. De acordo com os boletins divulgados pelo município, houve um aumento de 26 casos entre sábado e hoje, mas o total chega a 123 casos confirmados, com 62 pacientes já recuperados. Ainda há 108 suspeitos e 216 pessoas em quarentena, em uma população de 7.659 habitantes. Apesar do aumento, Guaraqueçaba ainda tem os menores números em casos e mortes, inclusive proporcionalmente, conforme mostra o gráfico abaixo.